Був на війні 9 років: на фронті загинув молодий воїн, без батька лишилися маленькі діти

Хлопцеві було лише 26 років

За час повномасштабної війни Україна втратила багато своїх захисників та захисниць, які хоробро вирушили на бої з російськими окупантами. Такою стала історія воїна Ігоря Кучерявого. Він отримав тяжке поранення у бою та помер у шпиталі.

Трагедія сталася 2 січня 2024 року. Об 11.50 хлопець виконував бойове завдання біля села Урожайне. Ворог застосував тоді проти військових дрони-камікадзе. У цьому бою Ігор отримав тяжкі травми: вогнепальне осколкове поранення грудної клітки, ніг та правої руки. Медики у Покровському шпиталі виборювали його життя, але дива не сталося. Опівночі його серце перестало битися. Про це пише сайт Petropavlivka.city.

Ще з юних років хлопець мріяв приєднатися до Французького легіону. Батьки Ігоря вже домовилися про його виїзд за кордон, але у 2013 році його плани зруйнувала війна у країні. Тоді розпочався Майдан, і Франція відмовила Ігоря у службі у легіоні.

У 2015 році хлопець одразу пішов у військкомат, як тільки йому виповнилося 18 років. Тоді він став на контактну службу до Нацгвардії. З того моменту майже дев’ять років Ігор був на захисті Батьківщини.

Повномасштабну війну воїн зустрів у Волновасі. Там тоді були страшні бої. Ворог бив містом з усіх видів зброї. Після Волновахи Ігор стояв на захисті Харківщини, потім Кремінної, Луганщини, Донецької області. Останнім місцем битви для нього стало село Урожайне.

В Ігоря залишилися вдома дружина та двоє маленьких дітей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у тяжких боях за Україну загинув директор професійного ліцею Київської області Костянтин Бахмацький.