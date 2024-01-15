Пішов на фронт захищати наш спільний будинок: на війні загинув відомий музикант із Одеси

Про деталі загибелі не повідомлялося

Під час бойових дій загинув український музикант з Одеси Володимир Антоненко, який був членом низки hardcore/screamo гуртів.

Інформацію про його загибель повідомив neformat.com.ua та підтвердила сторінка гурту janpalach, у якій той був гітаристом.

"Якось у нашому інтерв'ю він сказав "Безумство має бути присутнє в житті, але воно не має шкодити оточенню", і з думками про інших зокрема він захищав наш спільний дім", — йдеться у повідомленні.

Деталі про місце та обставини загибелі українського військового там не повідомили.

Найбільш відомий Антоненко був за участю у вже згаданому screamo-гурті janpalach, а також низці інших на кшталт Dughouse, Superflat, Yotsuya Kaidan, Smultronställe, Hellenic Blue та Shorestyle.

Небайдужі українці можуть допомогти сім’ї українського захисника скориставшись банкою Mono за цим посиланням.

Раніше Телеграф писав, що на фронті загинув відомий дельтапланерист Ілля Тарасюк. Під час бою військовий отримав поранення несумісне із життям.

Окрім того, на Бахмутському напрямку загинув директор професійного ліцею Київської області Костянтин Бахмацький. Він служив у складі 135 окремого батальйону ТРО.