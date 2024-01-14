Стояли на захисті України з 2022 року: на фронті загинули троє військових з Хмельниччини

Усі троє військових загинули у січні цього року

У тяжких боях за Україну загинули троє військових з Хмельницької області. Кожен із них став на захист своєї Батьківщини від російських окупантів у 2022 році.

Про це повідомив голова районної ради Михайло Симашкевич. Про кожного з хоробрих воїнів він розповів у своїх постах.

12 січня на 50-му році життя загинув Нігірук Андрій Віталійович. Його призвали на військову службу у травні 2022 року.

1 січня 2024 року на полі бою загинув Сосновський Володимир Болеславович, 1981 року, уродженець села Мушкутинці. Чоловік був старшим стрільцем аеромобільного відділення. Військовий вважався безвісти зниклим. У ході розшукових заходів після впізнання встановлено, що Володимир загинув на полі бою у районі населеного пункту Вербове Запорізької області. Йому назавжди 42 роки.

11 січня на Харківському напрямку загинув старший солдат Космин Вадим Анатолійович, 1985 року народження. Трагедія сталася під час виконання бойового завдання від артилерійських обстрілів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на війні в Україні загинув 30-річний воїн із Львівщини Ігор Бережницький. Через проблеми зі здоров’ям йому кілька разів відмовляли у військкоматі, але чоловік все ж таки домігся свого і став на захист України.