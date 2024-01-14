Стояли на защите Украины с 2022 года: на фронте погибли трое военных из Хмельнитчины

Все трое военных погибли в январе этого года

В тяжелых боях за Украину погибли трое военных из Хмельницкой области. Каждый из них встал на защиту своей Родины от российских оккупантов в 2022 году.

Об этом сообщил председатель районного совета Михаил Симашкевич. О каждом из храбрых воинах он рассказал в своих постах.

12 января на 50-ом году жизни погиб Нигирук Андрей Витальевич. Его призвали на военную службу в мае 2022 года.

1 января 2024 года на поле боя погиб Сосновский Владимир Болеславович, 1981 года, уроженец села Мушкутинцы. Мужчина был старшим стрелком аэромобильного отделения. Военный считался без вести пропавшим. В ходе розыскных мероприятий после опознания установлено, что Владимир погиб на поле боя в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области. Ему навсегда 42 года.

11 января на Харьковском направлении погиб старший солдат Космина Вадим Анатольевич, 1985 года рождения. Трагедия случилась в ходе выполнения боевого задания от артиллерийских обстрелов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на войне в Украине погиб 30-летний воин со Львовщины Игорь Бережницкий. Из-за проблем со здоровьем ему несколько раз отказывали в военкомате, но мужчина все же добился своего и встал на защиту Украины.