Пошел на фронт защищать наш общий дом: на войне погиб известный музыкант из Одессы

О деталях гибели не сообщалось

Во время боевых действий погиб украинский музыкант из Одессы Владимир Антоненко, который был членом ряда hardcore/screamo групп.

Информацию о его гибели сообщил neformat.com.ua и подтвердила страница группы janpalach, в которой тот был гитаристом.

"Как-то в нашем интервью он сказал "Безумие должно присутствовать в жизни, но оно не должно вредить окружающим", и с мыслями о других в частности он защищал наш общий дом", — говорится в сообщении.

Деталей о месте и обстоятельствах гибели украинского военного там не сообщили.

Наиболее известен Антоненко был по участию в уже упомянутой screamo-группе janpalach, а также ряде других вроде Dughouse, Superflat, Yotsuya Kaidan, Smultronställe, Hellenic Blue и Shorestyle.

Неравнодушные украинцы могут помочь семье украинского защитника воспользовавшись банкой Mono по этой ссылке.

Ранее Телеграф писал, что на фронте погиб известный дельтапланерист Илья Тарасюк. Во время боя военный получил ранение несовместимое с жизнью.

Кроме того, на Бахмутском направлении погиб директор профессионального лицея Киевской области Константин Бахмацкий. Он служил в составе 135-го отдельного батальона ТРО.