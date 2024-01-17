Был на войне 9 лет: на фронте погиб молодой воин, без отца остались маленькие дети

Парню было всего 26 лет

За время полномасштабной войны Украина потеряла много своих защитников и защитниц, которые храбро отправились на бои с российскими оккупантами. Таковой стала и история воина Игоря Кучерявого. Он получил тяжелое ранение в бою и умер в госпитале.

Трагедия случилась 2 января 2024 года. В 11:50 парень выполнял боевое задание возле села Урожайное. Враг применил тогда против военных дроны-камикадзе. В этом бою Игорь получил тяжелые травмы: огнестрельное осколочное ранение грудной клетки, ног и правой руки. Медики в Покровском госпитале боролись за его жизнь, но чудо не произошло. В полночь его сердце перестало биться. Об этом пишет сайт Petropavlivka.city.

Еще с юных лет парень мечтал присоединиться к Французскому легиону. Родители Игоря уже договорились о его выезде за границу, но в 2013 году его планы разрушила война в стране. Тогда начался Майдан, и Франция отказала Игоря в службе в легионе.

В 2015 году парень сразу пошел в военкомат, как только ему исполнилось 18 лет. Тогда он стал на контактную службу в Нацгвардию. С того момента почти девять лет Игорь был на защите Родины.

Полномасштабную войну воин встретил в Волновахе. Там тогда были страшные бои. Враг бил по городу из всех видов оружия. После Волновахи Игорь стоял на защите Харьковщины, потом Кременной, Луганщины, Донецкой области. Последним местом битвы для него стало село Урожайное.

У Игоря остались дома жена и двое маленьких детей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в тяжелых боях за Украину погиб директор профессионального лицея Киевской области Константин Бахмацкий.