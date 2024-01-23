Вернулся из Польши, чтоб защищать Украину: на фронте погиб молодой герой с Хмельнитчины

Воину навсегда останется 25 лет

На фронте в боях за Украину погиб 25-летний военнослужащий сержант Вячеслав Гаджула, уроженец села Большая Слободка Каменец-Подольского района Хмельницкой области. Жизнь героя оборвалась возле населенного пункта Синьковка Купянского района Харьковской области.

Вячеслав Гаджула погиб 17 января. Об этом сообщает газета "Край Каменецкий".

Вячеслав Гаджула

На момент полномасштабного вторжения Вячеслав находился в Польше. Однако он вернулся в Украину и добровольцем вступил в ряды ВСУ в 10 отдельную горно-штурмовую бригаду"Эдельвейс".

Он жил в селе Большая Слободка. Учился в Каменец-Подольском индустриальном техникуме, получив специальность электрика.

Прощание с героем состоится 24 января с 10:00 до 12:00 в Доме офицеров. Далее кортеж с телом защитника отправится на малую родину – в село Великая Слободка, где его похоронят.

Как сообщал "Телеграф", на фронте погиб доцент Черкасского государственного технологического университета Дмитрий Матвиенко. Жизнь героя, с позывным "Доцент" оборвалась 15 января в Донецкой области.