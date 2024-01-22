У бою за Україну загинув доброволець із Каліфорнії (фото)

Молодий воїн загинув у листопаді, але поховали його лише зараз

У боях за Україну загинув доброволець із Каліфорнії Томас Грей Харріс. На нього чекало світле майбутнє у професії медика, але він обрав для себе інший шлях, взявши до рук зброю та ставши на захист України.

Трагедія сталася 24 листопада 2023 року. Проте лише у січні чоловіка було поховано. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє український військовий Юрій Юзич.

"Юнаком пройшов чудовий скаутський вишкіл, отримавши чимало вмілостей — що видно із однострою, який був на похованні. Вищу медичну освіту здобував у Колумбійському університеті. На нього чекало чудове майбутнє лікаря. Влітку минулого року прибув добровольцем до України. Служив в іноземному легіоні. Загинув 24 листопада", — йдеться в повідомленні.

Чоловік був похований як морський піхотинець і скаут, на Арлінгтонському військовому цвинтарі в США.

"Дякую тобі, друже, за службу. Що приїхав і допомагав, чим зміг. Заплативши найвищу ціну, залишившись вірним своїй юнацькій присязі — допомагати іншим. Вічна слава Герою! Be prepared! СКОБ!", — написав Юзич.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на фронті загинув воїн Олександр Степаненко із Полтавської області. Хлопцеві було лише 23 роки.