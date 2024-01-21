Воював з першого дня першого дня повномасштабної війни: на фронті загинув молодий воїн з Полтавщини

Герою було всього 23 роки

Щодня на фронті гинуть захисники України. Цього разу сумна новина прийшла в Полтавську область.

У Запорізькій області 15 січня загинув молодий воїн Олександр Степаненко з Полтавської області, пише "Зміст". Він боронив Україну з першого дня повномасштабної війни.

20 січня захисника провели в останню путь в Полтаві та поховали у рідній громаді. Церемонія прощання із захисником відбулася у Свято-Успенському соборі Полтави. Цього ж дня Олександр Степаненко на щиті повернувся у рідну Новоселівську громаду.

Воїн народився 27 листопада 2000 року в селі Мар’ївка Полтавського району. У мирному житті чоловік працював зварювальником на аграрному підприємстві та жив у селі Головки Новоселівської громади.

Життя молодого військовослужбовця обірвалося під час виконання бойового завдання. У героя залишилися мама, брат та дві сестри.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Донеччині в боях за Україну загинув доцент Черкаського державного технологічного університету Дмитро Матвієнко. Життя героя з позивним "Доцент" обірвалося 15 січня.