Воевал с первого дня первого дня полномасштабной войны: на фронте погиб молодой воин с Полтавщины

Герою было всего 23 года

Каждый день на фронте гибнут защитники Украины. В этот раз печальная новость пришла в Полтавскую область.

В Запорожской области 15 января погиб молодой воин Александр Степаненко из Полтавской области, пишет "Зміст". Он защищал Украину с первого дня полномасштабной войны.

20 января защитника провели в последний путь в Полтаве и похоронили в родной общине. Церемония прощания с защитником прошла в Свято-Успенском соборе Полтавы. В этот же день Александр Степаненко на щите вернулся в родную Новоселовскую общину.

Воин родился 27 ноября 2000 в селе Марьевка Полтавского района. В мирной жизни мужчина работал сварщиком на аграрном предприятии и жил в селе Головки Новоселовской общины.

Жизнь молодого военнослужащего оборвалась при выполнении боевого задания. У героя остались мама, брат и две сестры.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Донецкой области в боях за Украину погиб доцент Черкасского государственного технологического университета Дмитрий Матвиенко. Жизнь героя с позывным "Доцент" оборвалась 15 января.