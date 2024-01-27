Вивозив з позицій тяжкопоранених воїнів: на фронті загинув батько трьох дітей з Вінниці

Його рідних у 1937-1938 pp. за любов до вільної України закатували НКВДисти

На фронті загинув мешканець Вінниці Олексій Осипишин. Він був водієм-санітаром, вивіз дуже багато тяжко поранених побратимів з вогневих позицій.

"Його бойовий шлях пролягав східними фронтовими дорогами. Лисичанськ, Сєверодонецьк, Харків, Ізюм, Олександрівка, Добропілля… Загинув захисник під час виконання бойового завдання 24 січня. Йому було лише 48 років", — повідомили на Facebook-сторінці Вінницької міської ради.

Місцеве видання naparise розповіло, що Олексій народився 19 травня 1975 року в с. Адамівка Гайсинського району. Після школи закінчив Малиновський технолого-економічний коледж. В армії служив у Вінниці, де й лишився жити. Чоловік займався підприємницькою діяльністю, створив сім’ю, народилося троє дітей. Він вирощував великий сад.

"Олексій посадив у ньому 350 дерев, щоб Україна рясно цвіла і мала добробут. Усюди, де працював, він був надійною опорою в колективі та справжнім професіоналом своєї справи. Коли почалася війна, Олексій не захотів сидіти вдома, склавши руки. Адже в ньому жив незламний дух дідів, Запорізьких козаків та предків, яких у 1937-1938 рр. за любов до вільної України закатували НКВДисти", — розповіли рідні загиблого героя.

З початку повномасштабної війни Олексій добровільно став на захист Батьківщини. Герой захищав Україну у складі 59-го військового мобільного госпіталю.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на фронті загинув мешканець села Ілічанка Одеської області, багатодітний батько Ігор Горлов. Життя героя обірвалося на Херсонщині 16 січня.