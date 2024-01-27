Вывозил с позиций тяжелораненых воинов: на фронте погиб отец троих детей из Винницы

Его родных в 1937-1938 гг. за любовь к свободной Украине замучили НКВДисты

На фронте погиб житель Винницы Алексей Осипишин. Он был водителем-санитаром, вывез очень много тяжелораненых побратимов с огневых позиций.

"Его боевой путь пролегал по восточным фронтовым дорогам. Лисичанск, Северодонецк, Харьков, Изюм, Александровка, Доброполье… Погиб защитник во время выполнения боевого задания 24 января. Ему было всего 48 лет", — сообщили на Facebook-странице Винницкого городского совета.

Местное издание naparise рассказало, что Алексей родился 19 мая 1975 в с. Адамовка Гайсинского района. После школы окончил Малиновский технолого-экономический колледж. В армии служил в Виннице, где и остался жить. Мужчина занимался предпринимательской деятельностью, создал семью, родились трое детей. Он выращивал большой сад.

"Алексей посадил в нем 350 деревьев, чтобы Украина обильно цвела и имела благополучие. Повсюду, где работал, он был надежной опорой в коллективе и настоящим профессионалом своего дела. Когда началась война, Алексей не захотел сидеть дома, сложа руки. Ведь в нем жил несокрушимый дух дедов, Запорожских казаков и предков, которых в 1937-1938 гг. за любовь к свободной Украине замучили НКВДисты", — рассказали родные погибшего героя.

С самого начала полномасштабной войны Алексей добровольно встал на защиту Родины. Герой защищал Украину в составе 59-го военного мобильного госпиталя.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на фронте погиб житель села Иличанка Одесской области, многодетный отец Игорь Горлов. Жизнь героя оборвалась в Херсонской области 16 января.