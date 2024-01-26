Без батька залишилося п’ятеро дітей: на фронті загинув герой з Одеської області

Герою назавжди залишилося 40 років

У боях за Україну загинув мешканець села Ілічанка Одеської області, багатодітний батько Ігор Горлов. Життя героя обірвалося на Херсонщині 16 січня.

"Чоловікові було лише 40 років. Він мріяв дожити до Перемоги і святкувати її зі своєю великою родиною. Але доля розпорядилася зовсім по-іншому. Ігор загинув як Герой, до останньої миті виконуючи свій військовий обов’язок на передовому рубежі оборони України", — повідомили Facebook-сторінці Красносільської об’єднаної територіальної громади.

Ігор Горлов

У героя залишилася дружина та п’ятеро дітей. Багатодітних батьків в Україні не призивають за мобілізацією, тому очевидно, що чоловік добровільно взяв до рук зброю, щоб захищати рідну землю від російських окупантів.

Прощання із захисником відбудеться у суботу, 27 січня, о 10 годині. Адреса: село Ілічанка, вулиця. Молодіжна 1.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на фронті загинув 25-річний військовослужбовець сержант В’ячеслав Гаджула, уродженець села Велика Слобідка Кам’янець-Подільського району Хмельницької області. Життя героя обірвалося біля населеного пункту Синьківка Куп’янського району Харківської області.

На Донеччині своє життя за Україну склав доцент Черкаського державного технологічного університету Дмитро Матвієнко. Життя героя, з позивним "Доцентом" обірвалося 15 січня.