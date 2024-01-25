Через вік не хотіли брати на фронт: рідні загиблого воїна з Прикарпаття виконують останню волю героя

Рідні продовжують справу загиблого героя та збирають на антидронову рушницю

Захищаючи Україну на фронті гинуть не тільки молоді воїни. Серед загиблих — дорослі чоловіки, які вже виростили дітей та добровільно стали на захист своєї родини та країни. Серед таких героїв, що повернуться додому на щиті — 56-річний Володимир Брич з села Голинь Івано-Франківської області.

Про загибель воїна розповіли його рідні в соцмережі Facebook. Володимир Брич загинув 21 січня 2024 року. Ще кілька днів його родина мала надію. "Ще вчора ми мали надію що він "пропав безвісти", та сьогодні ми опізнали його мертве тіло по фото, яке прислав нам капелан", — розповіла донька загиблого Роксолана.

Володимир Брич з донькою

Військовий загину при штурмі на Донецькому напрямку. До лав війська він став добровільно. Його зять Василь пише: "До війська він пішов сам і пішов в перший день війни.Тоді йому сказали, що це справа молодих "Їдьте додому". Але він хотів захищати свою сім'ю, свою державу, після декількох спроб він все-таки потрапив до війська".

Перед загибеллю Володимир Брич організував збір на антидронову рушницю. Рідні загиблого в пам'ять про нього продовжують збір: "Це була його остання воля, якою він жив". Зібрати планують 600 тисяч гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав про загибель розвідника Олега Бабія — разом з групою він зайшов на сотні кілометрів на територію Росії аби знищити літаки, що бомбили Україну. Він загинув, прикриваючи відхід побратимів.