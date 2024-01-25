Из-за возраста не хотели брать на фронт: родные погибшего воина из Прикарпатья выполняют последнюю волю героя

Родные продолжают дело погибшего героя и собирают на антидроновое ружье

Защищая Украину, на фронте гибнут не только молодые воины. Среди погибших – взрослые мужчины, которые уже вырастили детей и добровольно встали на защиту своей семьи и страны. Среди таких героев, которые вернутся домой на щите, — 56-летний Владимир Брич из села Голынь Ивано-Франковской области.

О гибели воина рассказали его родные в соцсети Facebook. Владимир Брич погиб 21 января 2024 года. Еще несколько дней его семья надеялась. "Еще вчера мы надеялись, что он "пропал без вести", и сегодня мы опознали его мертвое тело по фото, которое прислал нам капеллан", — рассказала дочь погибшего Роксолана.

Владимир Брич с дочерью

Военный загиб при штурме на Донецком направлении. В ряды войск он стал добровольно. Его зять Василий пишет: "В армию он пошел сам и пошел в первый день войны. Тогда ему сказали, что это дело молодых "Езжайте домой". Но он хотел защищать свою семью, свое государство, после нескольких попыток он все-таки попал в армию".

Перед гибелью Владимир Брич организовал сбор на антидроновое ружье. Родные погибшего в память о нем продолжают сбор: "Это была его последняя воля, которой он жил". Собрать планируют 600 тысяч гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал о гибели разведчика Олега Бабия — вместе с группой он зашел на сотни километров на территорию России, чтобы уничтожить бомбившие Украину самолеты. Он погиб, прикрывая уход собратьев.