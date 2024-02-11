Був командиром взводу БПЛА: під Бахмутом загинув депутат зі Львівщини

У Героя залишилася дружина та доньки

На фронті щодня гинуть українські захисники. Цього разу сумна новина прийшла до Львівської області.

У четвер, 8 лютого, у Бахмутському районі Донецької області загинув депутат Бродівської міськради Микола Габа, повідомляє пресслужба ради. Йому було 39 років.

"Мужньо виконуючи військовий обовʼязок, в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув Габа Микола Іванович. Він був командиром взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів. Старший лейтенант Микола Габа у цивільному житті був депутатом Бродівської міської ради від фракції ВО "Свобода", світлою і справедливою людиною, надійним колегою, люблячим батьком", — йдеться у повідомленні.

У міськраді також зазначили, що Габа від початку російської агресії проти України став на захист нашої держави. Воював в ООС, а з початком повномасштабного вторгнення повернувся до лав ЗСУ. Майже два роки захищав Україну у найгарячіших точках.

У понеділок, 12 лютого, о 15:00 Бродівська громада зустріне тіло загиблого захисника на вʼїзді в село Пониковиця. Скорботний кортеж пройде до Церкви Святої Трійці, де відбудеться парастас. Чин поховання розпочнеться 13 лютого, у вівторок, о 12:00

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у боях із російськими окупантами у Запорізькій області загинув мешканець Київської області Василь Мостовий. Герой був учасником АТО, виходив із Дебальцевського оточення.