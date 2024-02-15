Вибухи на Хмельниччині: чи був приліт, перші подробиці

На місцях працюють відповідні служби

У ході масованої атаки по Україні вранці 15 лютого ворог завдав ударів по Хмельницькій області. Внаслідок обстрілу було зафіксовано пошкодження цивільних об’єктів.

Про це повідомили у Telegram-каналі Хмельницької обласної військової адміністрації. На місцях працюють відповідні служби.

Наразі інформації про постраждалих чи жертв не надходило. Подробиці події встановлюються. При цьому до ОВА звернулися з проханням до мешканців області.

"Прохання до всіх зберігати інформаційну тишу, доки працюють відповідні служби", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що рано вранці 15 лютого російські окупанти розпочали ракетну атаку по Україні. О 06:18 у моніторингових Telegram-каналах повідомили, що на Хмельниччину летять ворожі крилаті ракети. О 07:10 було оголошено відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що про підготовку до нової ракетної атаки по Україні стало відомо у ніч проти 15 лютого. Про це свідчив той факт, що окупанти підняли велику кількість стратегічних літаків Ту-95МС з аеродрому "Олень" у Мурманській області Росії.