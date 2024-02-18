Били дронами та ракетами: подробиці нічної атаки по Україні, де пролунали вибухи (відео)

Ворог знову влаштував комбіновану атаку із застосуванням ракет і дронів

У ніч на 18 лютого російські окупанти атакували Україну ракетами та безпілотними літальними апаратами. Вибухи пролунали в кількох областях.

Так, о 00:05 у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку в Харківській області. За кілька хвилин у Харкові пролунав вибух. При цьому в моніторингових Telegram-каналах написали про виходи балістики з Білгородської області в напрямку області.

"Увага. У Харкові чути вибухи. Перебуваєте в укриттях до відбою повітряної тривоги", — підтвердили інформацію в поліції області.

О 0:42 Повітряні Сили попередили, що ворожі безпілотники наближаються до Полтави із північного заходу. До цього вони змінили напрямок із Сумщини до Полтавської області. Майже через десять хвилин у Полтавському районі стався вибух. У місцевих пабліках з’явилося відео.

Голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у своєму ТГ-каналі написав, що цієї ночі загарбники атакували об’єкт інфраструктури. В результаті сталася пожежа.

"Окупанти завдали удару по інфраструктурному об’єкту на території Полтавського району. Це призвело до пожежі, яку вже ліквідували. Обійшлося без жертв і постраждалих", — сказав він.

Також у місцевих пабліках повідомляли, що Покровський район Донецької області під обстрілом балістики.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук заявив, що над Павлоградським районом області ввечері 17 лютого було збито "Шахед". Щодо обстрілів, ворог двічі бив по Нікопольщині, райцентру та Мирівській громаді. На щастя, обійшлося без руйнувань та постраждалих.

Приблизно о 2-й годині ночі пішли відбої тривоги по областях. Проте на Харківщині її відзначили близько 3 години.

Скільки БПЛА збили цієї ночі

Спікер української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук у своєму Telegram-каналі написав, що цієї ночі на Чернігівському та Сумському напрямках було збито 11 ударних БПЛА типу "Shahed-136/131".

"5 ударних дронів-камікадзе було знищено мобільними вогневими групами Сил оборони, озброєними великокаліберними кулеметами та зенітними гарматами", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 17 лютого в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. У ході цього в Запоріжжі пролунали вибухи.