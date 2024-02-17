Майже по всій Україні було оголошено повітряну тривогу: на Запоріжжі пролунали вибухи

Тривогу оголошували через загрозу балістики

В Україні 17 лютого було оголошено масштабну повітряну тривогу. Сигнал про ракетну небезпеку оголосили об 11:58 одразу в кількох областях.

Станом на 12:10 повітряна тривога була оголошена у Полтавській, Кіровоградській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій, Вінницькій, Житомирській, Черкаській, Донецькій, Чернігівській та Київській областях, а також у місті Київ.

Оголошення про тривогу у моніторингових пабліках

Повітряні сили України попередили про загрозу застосування балістичного озброєння для східних та центральних областей. Закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та пройти в укриття.

О 12:11 повідомили про вибух у Запорізькому районі поблизу села Наталівка. Про це написав голова Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram.

О 12:24 повідомили про вибухи у Запоріжжі. Попередньо — влучання по обʼєкту інфраструктури на околиці Запоріжжя, — повідомили у Запорізькій ОВА. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Мапа тривог 17 лютого станом на 12:48

Станом на 12:30 Повітряні сили повідомили про відбій повітряної тривоги в усіх областях, крім Запорізької.

О 12:48 пролунав відбій повітряної тривоги в Запоріжжі та Запорізькій області.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про вибухи, що пролунали у Ростовській області РФ. Окрім того, вибухи чули у тимчасово окупованих російськими терористами українських містах Маріуполь, Донецьк, Волноваха та Токмак.