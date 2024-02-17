Почти по всей Украине была объявлена воздушная тревога: в Запорожье раздались взрывы

Тревогу объявляли из-за угрозы баллистики

В Украине 17 февраля была объявлена масштабная воздушная тревога. Сигнал о ракетной опасности объявили в 11:58 сразу в нескольких областях.

По состоянию на 12.10 воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Кировоградской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Винницкой, Житомирской, Черкасской, Донецкой, Черниговской и Киевской областях, а также в Киеве.

Объявление о тревоге в мониторинговых пабликах

Воздушные силы Украины предупредили об угрозе применения баллистического вооружения для восточных и центральных областей. Призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и пройти в укрытие.

В 12:11 сообщили о взрыве в Запорожском районе вблизи села Натальивка. Об этом написал глава Запорожской ОВА Иван Федоров в своем Telegram.

В 12.24 сообщили о взрывах в Запорожье. Предварительно попадание по объекту инфраструктуры на окраине Запорожья, сообщили в Запорожской ОВА. Информация о пострадавших уточняется.

Карта тревог 17 февраля по состоянию на 12:47

По состоянию на 12.30 Воздушные силы сообщили об отбое воздушной тревоги во всех областях, кроме Запорожской.

В 12:48 раздался отбой воздушной тревоги в Запорожье и Запорожской области.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о взрывах, произошедших в Ростовской области РФ. Кроме того, взрывы слышали во временно оккупированных российскими террористами украинских городах Мариуполь, Донецк, Волноваха и Токмак.