Постраждала цивільна інфраструктура: що наразі відомо про ракетний обстріл Дніпра

Вибухи чулу у місті та області

Під час масштабного ракетного удару по Україні у Дніпрі та області також було чутно вибухи. Попередньо відомо, що росіяни обстрілювали обʼєкти цивільної інфраструктури.

Про це інформує глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Містяни чули близько пʼяти вибухів.

"Ворог атакував обʼєкти цивільної інфраструктури. Дякую за роботу силам ППО! Всю інформацію уточнюємо. Деталі – згодом", — зазначив він.

Водночас, за даними моніторингових чатів, у місті було чутно близько пʼяти вибухів. Також зазначається, що удари були завдані балістичними ракетами.

Повітряні Сили ЗСУ писали, що в бік Дніпра рухались керовані авіаційні ракети, імовірно Х-59.

Зазначимо, що вибухи також пролунали у Львові та області, у Києві, Запоріжжі, на Полтавщині та на Хмельниччині. Зокрема, на Львівщину летіло понад 10 ракет. ППО відпрацювали цю атаку, але є одне попадання у об’єкт інфраструктури.

У Запоріжжі терористи влучили по об'єкту інфраструктури.

Окрім цього, як раніше писав "Телеграф", у Києві також лунали вибухи. Про роботу ППО відзвітував начальник КМВА Сергій Попко. За його словами, силами і засобами протиповітряної оборони усі ворожі ракети, які летіли на столицю, були знищені.