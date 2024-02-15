Пострадала гражданская инфраструктура: что известно на данный момент о ракетных обстрелах Днепра

Взрывы чула в городе и области

Во время масштабного ракетного удара по Украине в Днепре и области также были слышны взрывы. Предварительно известно, что россияне обстреливали объекты гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Горожане слышали около пяти взрывов.

"Враг атаковал объекты гражданской инфраструктуры. Спасибо за работу силам ПВО! Всю информацию уточняем. Детали — впоследствии", — отметил он.

В то же время, по данным мониторинговых чатов, в городе было слышно около пяти взрывов. Также отмечается, что удары были нанесены баллистическими ракетами.

Воздушные Силы ВСУ писали, что в сторону Днепра двигались управляемые авиационные ракеты, предположительно Х-59.

Отметим, что взрывы также прогремели во Львове и области, Киеве, Запорожье, Полтавщине и Хмельнитчине. В частности, во Львовскую область летело более 10 ракет. ПВО отработали эту атаку, но есть одно попадание в объект инфраструктуры.

В Запорожье террористы попали по объекту инфраструктуры.

Кроме того, как ранее писал "Телеграф", в Киеве также раздавались взрывы. О работе ПВО отчитался начальник КМВА Сергей Попко. По его словам, силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские ракеты, летевшие на столицу, были уничтожены.