"Инфраструктура держится на ниточке": в Днепре после ночного удара остановила работу одна из ТЭС (обновлено)

Как только обстрелы прекратились, энергетики приступили к ликвидации последствий

Поздно вечером в понедельник, 12 февраля, россияне атаковали Днепр "шахедами". Один из них ударил по объекту критической инфраструктуры. ️В результате вражеских обстрелов одна из ТЭС ДТЭК прекратила производство электроэнергии.

"В ночь с 12 на 13 февраля в результате обстрела пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия. Станция приостановила производство электроэнергии", — сообщили в энергетической компании ДТЭК.

UPD Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что минувшей ночью наши защитники уничтожили 10 "шахедов" в Днепровском районе. Но произошло несколько попаданий в Днепре.

"Под ударом оказался энергетический объект. Возник пожар, убитый спасателями. Попал агрессор и по инфраструктурному объекту. Там тоже загорелось. Огонь оперативно потушили", — написал он, добавив, что в Днепре работают энергетики, заживили почти все дома.

Как только обстрелы прекратились, энергетики приступили к ликвидации последствий российского удара. Они делают все возможное для возобновления работы оборудования.

Мэр Днепра Борис Филатов написал эмоциональный пост, в котором заявил, что "энергосистема города и вся инфраструктура держится на "ниточке". По его словам, есть проблемы с восстановлением после удара.

"У нас каждый раз, если не ракета, то "Шахед", а все, кто может устранить аварию — или под ночным домашним арестом или без брони ТЦК", — написал он.

Как сообщалось ранее, накануне оккупанты нанесли удар по Павлограду, что неподалеку от Днепра. В значительной части города пропало электричество.