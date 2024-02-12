Война — день 720: оккупанты продолжают террор украинских городов и не снижают давления на фронтах

Оперативно о главном за сутки

Война с российскими захватчиками продолжается. Происходят десятки боестолкновений на протяжении всего фронта, однако наиболее активными боевые действия остаются на Авдеевском и Марьинском направлениях. При этом россияне не прекращают атаковать крупные украинские города ракетами и дронами-камикадзе.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 13 февраля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В Днепре — "прилет", в городе местами перебои со светом и интернетом.

О том, что происходило 10 февраля, читайте в материале: Война — день 717: россияне снова бьют беспилотниками, на фронте проблемы

С ситуацией в Украине за 11 февраля можно ознакомиться в материале: Война — день 718: оккупанты пытаются окружить Авдеевку, в ВСУ проблемы со снарядами

Информацию за 12 февраля смотрите по ссылке: Война — день 719: у Украины проблемы с нехваткой оружия, а Россия собирает наемников по всему миру