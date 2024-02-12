Война — день 719: у Украины проблемы с нехваткой оружия, а Россия собирает наемников по всему миру

Оперативно о главном за сутки

Интенсивность боевых действий на фронте продолжает быть высокой, а оккупанты считают приоритетными Марьинское, Авдеевское и Бахмутское направления, где и происходит основная часть столкновений. При этом из-за проблем с поставками западной помощи для Украины ситуации на фронте остается "очень тяжелой". Впрочем, проблемы испытывают и россияне, которые ради восполнения потерь были вынуждены искать наемников в бедных странах.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 11 февраля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Оккупанты запустили несколько групп БПЛА с южного направления, большая часть из них движется через Херсонскую и Николаевскую области северо-западным курсом.

О том, что происходило 9 февраля, читайте в материале: Война — день 716: шум вокруг назначения Сырского и ухудшение ситуации в Авдеевке

С ситуацией в Украине за 10 февраля можно ознакомиться в материале: Война — день 717: россияне снова бьют беспилотниками, на фронте проблемы

Информацию за 11 февраля смотрите по ссылке: Война — день 718: оккупанты пытаются окружить Авдеевку, в ВСУ проблемы со снарядами