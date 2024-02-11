Враг активно взялся за три направления: где сейчас самые интенсивные бои на фронте (карта)

Несмотря на большие потери оккупанты пытаются выбить украинских защитников с их позиций

За прошедшие сутки на фронте произошло 98 боевых столкновения. Самыми "горячими" направлениями на сегодняшний день являются Марьинское, Авдеевское и Бахмутское. Они взяли на себя большую часть атак.

Об этом говорится в свежей сводке Генерального штаба ВСУ от 11 февраля. Отмечается, что российские оккупанты нанесли 3 ракетных и 64 авиационных удара, совершил 93 обстрела из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Марьинском направлении украинские защитники на данный момент продолжают сдерживать противника в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 35 атак.

Также и на Авдеевском направлении воины сдерживают врага. За прошедшие сутки отбили 23 атаки врага в районах населенных пунктов Новокалиново, Новобахмутовка, Авдеевка и еще 10 атак в районах Северного, Тоненького и Невельского Донецкой области.

В то же время на Бахмутском направлении Силами обороны отражены 14 атак противника в районах населенных пунктов: Богдановка, Ивановское, Клещеевка и Андреевка Донецкой области.

Еще 2 атаки отбиты на Шахтерском направлении. Это произошло в районе Водяного Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 2 атаки противника западнее Вербового и Работиного Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на большие потери оккупанты пытаются выбить украинских защитников с их позиций. Всего за прошедшие сутки противник совершил 2 безуспешных штурмовых действия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что аналитики ISW рассказали, как российские оккупанты хотят удержать захваченные ими территории Украины.