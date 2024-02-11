Данилов заявил, что ситуация на фронте стала "очень тяжелой": подробности

ВСУ нуждаются в оружии

Секретарь РНБО Алексей Данилов заявил, что у Украины из-за задержек с помощью от партнеров ситуация на фронте стала "очень тяжелой". Более того, отмечает он, дальнейшее ожидание будет иметь влияние на войну в целом.

Об этом он сказал в комментарии португальскому изданию Lusa. Так, по словам секретаря Совета национальной обороны и безопасности Украины, украинские силы переживают "очень трудный" момент и нуждаются в "оружии, оружии, оружии".

"Он также предупредил, что ожидание влияет на ситуацию войны", — отмечается в материале.

Стоит отметить, что в это же время кандидат в президенты США Трамп призвал не голосовать за помощь Украине и назвал новое условие — возврат средств. Он имеет в виду, что против оказания безвозмездной помощи нашему государств.

Напомним, ранее мы писали о том, что Сенат США принял процедурное решение для дальнейшего рассмотрения законопроекта о помощи для Украины, Израиля и Тайваня. Речь идет о предоставлении 95 млрд долларов. Хотя документу еще предстоит пройти длинный путь, однако первый шаг уже сделан.

Также "Телеграф" сообщал, что парламент Британии призвал Европу покупать вооружение у США и передавать Украине, так как это в интересах европейских стран.