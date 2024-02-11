Война — день 718: оккупанты пытаются окружить Авдеевку, в ВСУ проблемы со снарядами

Оперативно о главном за сутки

Боевые действия по всей линии фронта продолжаются, а россияне фокусируют свое внимание на Авдеевке. В частности они не прекращают попыток отрезать город от снабжения, чем лишить украинских военных возможности оказывать сопротивление. Не стихают и бои на левобережье Днепра, где оккупанты продолжают штурмы с целью выбить украинцев из плацдарма, однако это у них не удается и, мало того, ВСУ даже демонстрируют успехи в его расширении. Вместе с тем, ситуация омрачается перебоями с поставками боеприпасами, а на Западе не исключают, что из-за этого возможность Украины защищаться снизится уже в ближайшие месяцы.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 11 февраля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Николаев отбивается от атак беспилотников. Несколько групп БПЛА с юга и востока пытаются атаковать город. Местные власти сообщили, что взрывы связаны с работой сил ПВО, а единственный пожар возле города произошел из-за падения сбитого беспилотника.

00:00 Оккупанты опять запустили дроны по Украине. Сообщалось о взрывах в Одесской и Днепропетровской областях, а в Николаеве во время обстрела начался пожар на одном из объектов.

Информацию за 8 февраля смотрите по ссылке: Война — день 715: очередной обмен пленными и назначение нового главкома ВСУ

О том, что происходило 9 февраля, читайте в материале: Война — день 716: шум вокруг назначения Сырского и ухудшение ситуации в Авдеевке

С ситуацией в Украине за 10 февраля можно ознакомиться в материале: Война — день 717: россияне снова бьют беспилотниками, на фронте проблемы