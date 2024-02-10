ВСУ добились успехов на левом берегу Херсонщины (карты)

На протяжении суток 9 февраля, украинские воины продолжали удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск на Херсонском направлении

Украинские воины продолжают расширять плацдармы на левом берегу в Херсонской области. Видео с геолокацией, опубликованное 8 февраля, показывает, что украинские войска недавно добились определенных успехов в Крынках.

Позиционные бои на западе Запорожской области продолжались 9 февраля, но подтвержденных изменений линии фронта не было. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Украинские и российские источники сообщили о позиционных боях:

возле Работино;

к западу от Вербового (к востоку от Работино);

к западу от Новопокровки (к северо-востоку от Работино);

возле Новопрокоповки (к югу от Работино).

В то же время, Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил, что на протяжении суток 9 февраля, украинские воины продолжали удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск на Херсонском направлении.

"Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 4 безуспешных штурмовых действия", — отметили в Генштабе.

Как сообщал "Телеграф", военный эксперт Иван Киричевский оценил шансы удержать Авдеевку. По его словам, если город удастся отстоять, это будет настоящее чудо военного дела.