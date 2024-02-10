Захватчики хотят лишить город снабжения: в ВСУ рассказали о ситуации под Авдеевкой

Ситуация в Авдеевке остается напряженной

Российские оккупанты фокусируют усилия на Авдеевском направлении, пытаясь отрезать пути обеспечения украинских военных в полуокруженном городе.

Как сообщил командующий оперативно-стратегичной группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в своем telegram-канале, в зоне его ответственности за последние сутки захватчики нанесли 17 авиаударов и совершили 599 артиллерийских обстрелов. При этом они 57 раз пытались штурмовать позиции ВСУ.

"Замысел российских агрессоров ясен: они, прежде всего, хотят установить контроль над логистическими путями обеспечения наших подразделений на северном фланге. Однако мы даем адекватный ответ на действия противника", — написал он.

По его словам, постоянно совершается усиление рубежей и обустройство дополнительных огневых рубежей вместе с привлечением свежих сил. Поэтому снабжение Авдеевки разорвано не было.

Тарнавский добавил, что за прошедшие сутки оккупанты лишились 361 солдата, 13 единиц техники, 2 складов боеприпасов и 145 БпЛА разных систем.

Как сообщалось ранее, в западных СМИ появились сообщения о том, что Авдеевка якобы находится на грани падения, а эксперты склоняются к мысли, что виной тому острая нехватка боеприпасов у украинских военных.