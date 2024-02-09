"Силы врага в разы больше, но...": власти Авдеевки рассказали о ситуации с боями за город

В городе остаются 935 жителей

Российские войска заходят на окраины Авдеевки, но город не находится под контролем оккупантов. Украинские воины держат оборону.

"Ситуация непростая, очень сложная. Враг пытается реализовать свои планы по окружению города и с флангов с юга и севера… наши ребята видят, отрабатывают эти моменты по отрезанию коксохима от города. Пытается враг все-таки через дачный массив отрезать коксохим и давит он туда очень мощно", — описал ситуацию начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона.

Он подтвердил, что россияне заходят на окраины Авдеевки. Они закрепились в частном секторе.

"Да, к сожалению, есть такая (информация, — ред.). Но парни мужественно сдерживают их, отбивают. Силы врага в разы больше. Я иногда читаю Telegram-каналы, что "Авдеевка уже пала". Такого однозначно нет. Если так кто-то заявляет, это в первую очередь неуважение к защитникам, которые защищают этот город. Они знают, что это не так… До того, что все пропало, еще далеко", — заявил начальник ГВА.

Он добавил, что в Авдеевке остаются 935 жителей, эвакуацию проводить крайне сложно из-за постоянных боев и обстрелов. За 8 февраля удалось вывезти шесть человек.

Как сообщал "Телеграф", спикер Оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Таврия" Дмитрий Лиховой рассказал, что войска ВС РФ проникли в частную застройку на севере Авдеевки в Донецкой области. Враг приблизился к логистическим путям, по которым поступает поставка украинским защитникам.