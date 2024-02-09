"Сили ворога в рази більші, але...": влада Авдіївки розповіла про ситуацію з боями за місто

У місті залишаються 935 мешканців

Російські війська заходять на околиці Авдіївки, але місто не перебуває під контролем окупантів. Українські воїни тримають оборону.

"Ситуація не проста, дуже складна. Ворог намагається реалізувати свої плани щодо оточення міста і з флангів з півдня і півночі… наші хлопці бачать, відпрацьовують ці моменти по відрізанню коксохіму від міста. Намагається ворог все-таки через дачний масив відрізати коксохім і тисне він туди дуже потужно", — описав ситуацію начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону.

Він підтвердив, що росіяни заходять на околиці Авдіївки. Вони закріпилися у приватному секторі.

"Так, на жаль, є така (інформація, — ред.). Але хлопці мужньо стримують їх, відбивають. Сили ворога в рази більші. Я іноді читаю Telegram-канали, що "Авдіївка вже впала". Такого однозначно нема. Якщо так хтось заявляє, то це у першу чергу неповага до захисників, які боронять це місто. Вони знають, що це не так… До того, що все пропало, ще далеко", — заявив начальник МВА.

Він додав, що в Авдіївці залишаються 935 мешканців, евакуацію проводити вкрай складно через постійні бої та обстріли. За 8 лютого вдалося вивезти шістьох людей.

Як повідомляв "Телеграф", спікер Оперативно-стратегічного угрупування військ (ОСУВ) "Таврія" Дмитро Ліховий розповів, що війська ЗС РФ проникли у приватну забудову на півночі Авдіївки на Донеччині. Ворог наблизився до логістичних шляхів, якими надходить постачання українським захисникам.