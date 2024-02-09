Вночі Росію "кошмарили" безпілотники: атаковано кілька нафтозаводів (відео)

Дрони завітали щонайменше до 4 областей країни-терористки

У ніч проти 9 лютого Росію атакували безпілотники. У Міноборони РФ заявили, що засоби ППО нібито знищили 19 безпілотників, які у відомстві назвали "українськими".

"Черговими засобами ППО безпілотні літальні апарати перехоплені та знищені над територіями Курської (2 БпЛА), Брянської (5 БпЛА) та Орловської (4 БпЛА) областей, над територією Краснодарського краю (2 БпЛА) та над акваторією Чорного моря (6 БпЛА)" — заявили в Міноборони РФ.

Водночас у мережі публікують кадри сильної пожежі на Ільському нафтопереробному заводі у Краснодарському краї РФ. У росЗМІ пишуть, що він став результатом атаки безпілотника.

За інформацією SHOT, дрон звалився на території Ільського нафтопереробного заводу близько 2 години ночі. Відбувся вибух та пожежа. Окрім того, очевидці розповіли, що чули гучний звук з боку Афіпського НПЗ — на території впали уламки другого БПЛА. За даними каналу, пожежі не трапилося, пошкоджень немає. За попередніми даними, постраждалих немає.

Для довідки: Ільський НПЗ входить до найважливіших нафтопереробних підприємств півдня Росії. Його загальна потужність – понад 1,5 млн тонн нафтопродуктів на рік, площа – 72 гектари, персонал перевищує 900 осіб, а виробляє він серед іншого мазут, бензин та дизельне паливо.

Як повідомляв "Телеграф", після опівночі 9 лютого росіяни безпілотниками вдарили по цивільній інфраструктурі Зміївської громади Харківської області. Постраждав чоловік, є суттєві руйнування.