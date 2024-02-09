Ночью Россию "кошмарили" беспилотники: атаковано несколько нефтезаводов (видео)

Дроны посетили как минимум 4 области страны-террористки

В ночь на 9 февраля Россию атаковали беспилотники. В Минобороны РФ заявили, что средства ПВО якобы уничтожили 19 беспилотников, которые в ведомстве назвали "украинскими".

"Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Курской (2 БпЛА), Брянской (5 БпЛА) и Орловской (4 БпЛА) областей, над территорией Краснодарского края (2 БпЛА) и над акваторией Черного моря (6 БпЛА)", — заявили в Минобороны РФ.

В то же время в сети публикуют кадры сильного пожара на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае РФ. В росСМИ пишут, что он стал результатом атаки беспилотника.

По информации SHOT, дрон рухнул на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода около 2 часов ночи. Произошёл взрыв и пожар. Кроме того, очевидцы рассказали, что слышали громкий звук со стороны Афипского НПЗ — на территории упали обломки второго БПЛА. По данным канала, пожара не произошло, повреждений нет. По предварительным данным, пострадавших нет.

Для справки: Ильский НПЗ входит в число важнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга России. Его общая мощность – более 1,5 млн тонн нефтепродуктов в год, площадь – 72 гектара, персонал превышает 900 человек, а производит он среди прочего мазут, бензин и дизельное топливо.

Как сообщал "Телеграф", после полуночи 9 февраля россияне беспилотниками ударили по гражданской инфраструктуре Змиевской общины Харьковской области. Пострадал мужчина, есть существенные разрушения.