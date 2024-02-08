Намагаються відрізати та оточити: у ЗСУ розповіли про погіршення ситуації в Авдіївці
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Українські військові продовжують тримати оборону
Війська ЗС РФ проникли у приватну забудову на півночі Авдіївки у Донецькій області. Ворог наблизився до логістичних шляхів, якими надходить постачання українським захисникам, що боронять позиції.
Про це розповів речник Оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" Дмитро Лиховій розповів у ефірі телемарафону. За його словами, російські окупанти просуваються на північному фланзі Авдіївки.
Спочатку вони дислокувалися у кварталах приватної забудови на схід від Авдіївського коксохімічного заводу. А тепер їх помітили у міських кварталах.
"Задум противника очевидний: він намагається відрізати українські сили, зайшовши між Авдіївським коксохімічним заводом і кар'єром", — сказав Лиховій.
За його словами, саме тому відбуваються постійні штурми на північному фланзі і є загроза оперативного оточення. Разом з тим, українські військові продовжують тримати оборону, підсумував він.
"Ситуація в Авдіївці складна, але контрольована", — підкреслив військовий.
Раніше "Телеграф" писав, що ситуація у місті Авдіївка, за яке йдуть серйозні бої, день за днем продовжує погіршуватися. Російські окупанти знову просунулися у північній частині міста.
Нагадаємо, писав про те, що найсильніші бої зараз відбуваються на трьох напрямках фронту — районах Лимана, Мар’їнки та Авдіївки. На них за останню добу трапилося понад 70 атак з боку російських окупантів.