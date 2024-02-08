Пытаются отрезать и окружить: в ВСУ рассказали об ухудшении ситуации в Авдеевке

Украинские военные продолжают держать оборону

Войска ВС РФ проникли в частную застройку на севере Авдеевки в Донецкой области. Враг приблизился к логистическим путям, по которым поступает поставка украинским защитникам, защищающим позиции.

Об этом рассказал спикер Оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Таврия" Дмитрий Лиховой рассказал в эфире телемарафона. По его словам, российские оккупанты продвигаются на северном фланге Авдеевки.

Сначала они дислоцировались в кварталах частной застройки к востоку от Авдеевского коксохимического завода. Теперь же их заметили в городских кварталах.

"Замысел противника очевиден: он пытается отрезать украинские силы, зайдя между Авдеевским коксохимическим заводом и карьером", — сказал Лиховой.

По его словам, именно поэтому проходят постоянные штурмы на северном фланге и есть угроза оперативного окружения. Вместе с тем, украинские военные продолжают держать оборону, подытожил он.

"Ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая", — подчеркнул военный.

Ранее "Телеграф" писал, что ситуация в городе Авдеевка, за которое идут серьезные бои, изо дня в день продолжает ухудшаться. Российские оккупанты снова продвинулись в северной части города.

Напомним, писал о том, что сильнейшие бои сейчас проходят в трех направлениях фронта — районах Лимана, Марьинки и Авдеевки. На них за последние сутки произошло более 70 атак со стороны российских оккупантов.