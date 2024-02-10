Загарбники хочуть позбавити місто постачання: у ЗСУ розповіли про ситуацію під Авдіївкою

Ситуація в Авдіївці залишається напруженою

Російські окупанти фокусують зусилля на Авдіївському напрямку, намагаючись відрізати шляхи забезпечення українських військових у напівоточеному місті.

Як повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський у своєму telegram-каналі, у зоні його відповідальності за останню добу загарбники завдали 17 авіаударів і здійснили 599 артилерійських обстрілів. При цьому вони 57 разів намагалися штурмувати позиції ЗСУ.

"Задум російських агресорів зрозумілий: вони передусім хочуть встановити контроль над логістичними шляхами забезпечення наших підрозділів на північному фланзі. Однак ми даємо адекватну відповідь на дії противника", — написав він.

За його словами, постійно відбувається посилення рубежів та облаштування додаткових вогневих рубежів разом із залученням свіжих сил. Тому постачання Авдіївки розірвано не було.

Тарнавський додав, що минулої доби окупанти втратили 361 солдата, 13 одиниць техніки, 2 склади боєприпасів і 145 БпЛА різних систем.

Як повідомлялося раніше, у західних ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що Авдіївка нібито перебуває на межі падіння, а експерти схиляються до думки, що вина тому гостра нестача боєприпасів в українських військових.