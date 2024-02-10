Россияне штурмуют украинские позиции на левобережье Херсона: в ВСУ рассказали подробности (карта)
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Враг снова понес значительные потери
Российские оккупационные силы продолжают штурмовать позиции украинских защитников на левобережье Днепра. Бои в операционной зоне Сил обороны юга не стихают ни на мгновение: ведется контрбатарейная борьба, продолжаются боевые столкновения.
Об этом сообщают Силы обороны Юга в своем Telegram. Россияне совершили четыре неудачных штурма.
"Враг не оставляет своего намерения выбить наши подразделения с занятых позиций на левобережье Днепра. Совершил 4 неудачных штурма. Понеся значительные потери отошел на свои исходные позиции", — пишут в Силах обороны.
Вместе с тем, россияне не прекращают аэроразведку, применяют большое количество ударных дронов разных типов, давят артиллерийскими обстрелами и продолжают наносить авиационные удары.
Также сообщается о том, что в настоящее время на боевом дежурстве находятся шесть кораблей "вражеского недофлота", в двух морях. Пять в Черном море и один в Азовском. Ракетоносители заведены в пункты базирования.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в СБУ рассказали о главной задаче ВСУ на левом берегу Херсонщины и назвали это "одной из самых сложных операций".