Россияне штурмуют украинские позиции на левобережье Херсона: в ВСУ рассказали подробности (карта)

Враг снова понес значительные потери

Российские оккупационные силы продолжают штурмовать позиции украинских защитников на левобережье Днепра. Бои в операционной зоне Сил обороны юга не стихают ни на мгновение: ведется контрбатарейная борьба, продолжаются боевые столкновения.

Об этом сообщают Силы обороны Юга в своем Telegram. Россияне совершили четыре неудачных штурма.

"Враг не оставляет своего намерения выбить наши подразделения с занятых позиций на левобережье Днепра. Совершил 4 неудачных штурма. Понеся значительные потери отошел на свои исходные позиции", — пишут в Силах обороны.

Россияне еще раз пытались штурмовать позиции украинских военных

Вместе с тем, россияне не прекращают аэроразведку, применяют большое количество ударных дронов разных типов, давят артиллерийскими обстрелами и продолжают наносить авиационные удары.

Также сообщается о том, что в настоящее время на боевом дежурстве находятся шесть кораблей "вражеского недофлота", в двух морях. Пять в Черном море и один в Азовском. Ракетоносители заведены в пункты базирования.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в СБУ рассказали о главной задаче ВСУ на левом берегу Херсонщины и назвали это "одной из самых сложных операций".