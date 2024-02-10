Росіяни штурмують українські позиції на лівобережжі Херсонщини: в ЗСУ розповіли подробиці (карта)

Ворог вкотре зазнав значних втрат

Російські окупаційні сили продовжують штурмувати позиції українських захисників на лівобережжі Дніпра. Бої в операційній зоні Сил оборони півдня не стишуються ні на мить: ведеться контрбатарейна боротьба, продовжуються бойові зіткнення.

Про це повідомляють Сили оборони Півдня у своєму Telegram. Росіяни здійснили чотири невдалих штурми.

"Ворог не полишає свого наміру вибити наші підрозділи із зайнятих позицій на лівобережжі Дніпра. Здійснив 4 невдалі штурми. Зазнавши значних втрат відійшов на свої вихідні позиції", — пишуть у Силах оборони.

Росіяни вкотре намагалися штурмувати позиції українських військових

Разом з тим, росіяни не припиняють аеророзвідку, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, тиснуть артилерійськими обстрілами та продовжують завдавати авіаційних ударів.

Також повідомляється про те, що наразі на бойовому чергуванні перебувають шість кораблів "ворожого недофлоту", у двох морях. П'ять у Чорному морі та один в Азовському. Ракетоносії заведені в пункти базування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в СБУ розповіли про головне завдання ЗСУ на лівому березі Херсонщини й назвали це "однією з найскладніших операцій".