Війна — день 718: окупанти намагаються оточити Авдіївку, у ЗСУ проблеми зі снарядами

Оперативно про головне за добу

Бойові дії по всій лінії фронту продовжуються, а росіяни фокусують свою увагу на Авдіївці. Зокрема, вони не припиняють спроб відрізати місто від постачання, чим позбавити українських військових можливості чинити опір. Не вщухають і бої на лівобережжі Дніпра, де окупанти продовжують штурми з метою вибити українців із плацдарму, проте це у них не вдається і, мало того, ЗСУ навіть демонструють успіхи у його розширенні. Водночас ситуація затьмарюється перебоями з постачанням боєприпасів, а на Заході не виключають, що через це можливість України захищатися знизиться вже найближчими місяцями.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 11 лютого, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Миколаїв відбивається від атак безпілотників. Кілька груп БПЛА з півдня та сходу намагаються атакувати місто. Місцева влада повідомила, що вибухи пов'язані з роботою сил ППО, а єдина пожежа біля міста сталася через падіння збитого безпілотника.

00:00 Окупанти знову запустили дрони по Україні. Повідомлялося про вибухи в Одеській та Дніпропетровській областях, а у Миколаєві під час обстрілу почалася пожежа на одному з об’єктів.

Інформацію за 8 лютого дивіться за посиланням: Війна — день 715: черговий обмін полоненими та призначення нового головкому ВСУ

Про те, що відбувалося 9 лютого, читайте у матеріалі: Війна — день 716: шум навколо призначення Сирського та погіршення ситуації в Авдіївці

Із ситуацією в Україні за 10 лютого можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 717: росіяни знову б’ють безпілотниками, на фронті проблеми