ЗСУ досягли успіхів на лівому березі Херсонщини (карти)

Протягом доби 9 лютого, українські воїни продовжували утримання позицій та відображення штурмів окупаційних військ на Херсонському напрямку

Українські воїни продовжують розширювати плацдарми на лівому березі Херсонської області. Відео з геолокацією, опубліковане 8 лютого, показує, що українські війська нещодавно досягли певних успіхів у Кринках.

Позиційні бої на заході Запорізької області тривали й 9 лютого, але підтверджених змін лінії фронту не було. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Українські та російські джерела повідомили про позиційні бої:

біля Роботиного;

на захід від Вербового (на схід від Роботиного);

на захід від Новопокровки (на північний схід від Роботиного);

біля Новопрокопівки (на південь від Роботиного).

Водночас, Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні повідомив, що протягом доби 9 лютого, українські воїни продовжували утримання позицій та відображення штурмів окупаційних військ на Херсонському напрямку.

"Попри значні втрати, ворог не залишає спроб вибити наші підрозділи з займаних позицій. Так, минулої доби противник зробив 4 безуспішні штурмові дії", — зазначили в Генштабі.

Як повідомляв "Телеграф", військовий експерт Іван Киричевський оцінив шанси утримати Авдіївку. За його словами, якщо місто вдасться відстояти, це буде справжнім дивом військової справи.