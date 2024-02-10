ЗСУ досягли успіхів на лівому березі Херсонщини (карти)
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Протягом доби 9 лютого, українські воїни продовжували утримання позицій та відображення штурмів окупаційних військ на Херсонському напрямку
Українські воїни продовжують розширювати плацдарми на лівому березі Херсонської області. Відео з геолокацією, опубліковане 8 лютого, показує, що українські війська нещодавно досягли певних успіхів у Кринках.
Позиційні бої на заході Запорізької області тривали й 9 лютого, але підтверджених змін лінії фронту не було. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Українські та російські джерела повідомили про позиційні бої:
- біля Роботиного;
- на захід від Вербового (на схід від Роботиного);
- на захід від Новопокровки (на північний схід від Роботиного);
- біля Новопрокопівки (на південь від Роботиного).
Водночас, Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні повідомив, що протягом доби 9 лютого, українські воїни продовжували утримання позицій та відображення штурмів окупаційних військ на Херсонському напрямку.
"Попри значні втрати, ворог не залишає спроб вибити наші підрозділи з займаних позицій. Так, минулої доби противник зробив 4 безуспішні штурмові дії", — зазначили в Генштабі.
Як повідомляв "Телеграф", військовий експерт Іван Киричевський оцінив шанси утримати Авдіївку. За його словами, якщо місто вдасться відстояти, це буде справжнім дивом військової справи.