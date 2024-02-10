Чи надовго Україні вистачить боєприпасів: ЗМІ зробили невтішний прогноз

Без допомоги США та союзників на фронті вже цього року може статися каскадний колапс

Активні повітряні атаки ракетами та безпілотниками, до яких вдаються російські терористи останні місяці, а також наступ росіян на Сході – все це поступово виснажує українські запаси боєприпасів, як звичайних, так і до систем протиповітряної оборони. Вже у березні цього року, якщо не буде постачань від союзників, деякі системи можуть залишитися без ракет, а локальні контратаки ЗСУ припиняться.

Про це пише The New York Times із посиланням на оцінки низки американських чиновників. Україні зараз взагалі критично не вистачає як боєприпасів, так і солдатів, і це велика проблема.

"Перш ніж українські лідери подумають про відновлення своїх позицій, вони повинні спочатку утримати те, що у них є, а запобігання наступу Росії ускладнюється критичною нестачею солдатів і боєприпасів", – зазначає видання.

Західні експерти кажуть, що без допомоги США та союзників на фронті вже цього року може статися каскадний колапс – простіше кажучи, фронт посиплеться. Пройде мінімум два місяці, перш ніж відсутність постачань почне серйозно впливати на стан подій на фронті.

Але взагалі при такому варіанті складно уявити, як Україна зможе до кінця року зберегти свої позиції. До березня Україна може проводити локальні контратаки, а вже до літа українцям буде складно навіть оборонятися.

З іншого боку, експерти вважають, що Росія не зможе швидко створити потенціал для проведення вдалого великого наступу на Сході. Ймовірніше за все, РФ буде рухатися вперед на різних ділянках фронту, потроху та з величезними втратами особового складу.

Раніше "Телеграф" писав, що попри відсутність фінансування з боку американського уряду, Міністерство оборони США продовжує постачати Україні важливе озброєння.

Як ми раніше писали, росіяни вважають, що через відсутність допомоги США зараз засоби ППО України не поповнюються, та прагнуть цим скористатися. Росія намагається якнайбільше атакувати українські мирні міста та позиції, щоб змусити українських військових використовувати боєприпаси у прискореному режимі.