Країнам Заходу потрібно два роки, щоб виробити достатню кількість боєприпасів для України: ЗМІ дізнались причини

Захід потребує кваліфікованих кадрів та часу

Західним оборонним компаніям потрібно два роки, щоб виробити достатню кількість боєприпасів для України. Адже, окрім постійної підтримки нашої країни, ЄС нарощує власний оборонний потенціал.

Про це йдеться у матеріалах The Financial Times. Війна з Росією вимагає безперервної допомоги Україні, але Захід не має безмежних ресурсів, і потребує часу.

Один із керівників вищої ланки виробників військової зброї заявив виданню, що західним оборонним компаніям знадобиться два роки, щоб виробити достатню кількість боєприпасів. Мова ведеться про об'єми, що дадуть змогу українським солдатам бути забезпеченими зброєю так само добре, як й окупанти.

"Виробники зброї живуть із фундаментальною дилемою: у мирний час, коли їм потрібен постійний потік контрактів, у політиків немає стимулу витрачатися на зброю. Однак у періоди нестабільності витрати на оборону зростають, що призводить до повного портфеля замовлень, але тривалих затримок, оскільки компаніям бракує кваліфікованих працівників для заповнення ланцюжка поставок", — ідеться в матеріалі.

Звісно, постачальник зброї розуміють, що затримки найбільше відчуваються на передовій. Війни можуть спалахнути, розгорнутися та бути програними через брак кваліфікованих фабричних робітників.

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