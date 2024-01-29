Странам Запада нужно два года, чтобы произвести достаточное количество боеприпасов для Украины: СМИ узнали причины

Запад нуждается в квалифицированных кадрах и времени

Западным оборонным компаниям нужно два года, чтобы произвести достаточное количество боеприпасов для Украины. Ведь кроме постоянной поддержки нашей страны, ЕС наращивает собственный оборонный потенциал.

Об этом говорится в материалах The Financial Times. Война с Россией требует непрерывной помощи Украине, но у Запада нет безграничных ресурсов и нужно время.

Один из руководителей высшего звена производителей военного оружия заявил, что западным оборонным компаниям понадобится два года, чтобы произвести достаточное количество боеприпасов. Речь идет об объемах, которые позволят украинским солдатам быть обеспеченными оружием так же хорошо, как и оккупанты.

"Производители оружия живут с фундаментальной дилеммой: в мирное время, когда им нужен постоянный поток контрактов, у политиков нет стимула тратиться на оружие. Однако в периоды нестабильности расходы на оборону растут, что приводит к полному портфелю заказов, но длительным задержкам, поскольку компаниям не хватает квалифицированных работников для заполнения цепочки поставок", — говорится в материале.

Конечно, поставщик оружия понимают, что задержки больше всего ощущаются на передовой. Войны могут вспыхнуть, развернуться и быть проигранными из-за отсутствия квалифицированных фабричных рабочих.

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