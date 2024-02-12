Війна — день 719: Україна має проблеми з нестачею зброї, а Росія збирає найманців по всьому світу

Оперативно про головне за добу

Інтенсивність бойових дій на фронті продовжує бути високою, а окупанти вважають пріоритетними Мар’їнський, Авдіївський та Бахмутський напрями, де і відбувається основна частина зіткнень. При цьому через проблеми з постачанням західної допомоги для України ситуації на фронті залишається "дуже тяжкою". Втім, проблем зазнають і росіяни, які задля поповнення втрат були змушені шукати найманців у бідних країнах.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 11 лютого, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Окупанти запустили кілька груп БПЛА з південного напрямку, більшість із них рухається через Херсонську та Миколаївську області північно-західним курсом.

Про те, що відбувалося 9 лютого, читайте у матеріалі: Війна — день 716: шум навколо призначення Сирського та погіршення ситуації в Авдіївці

Із ситуацією в Україні за 10 лютого можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 717: росіяни знову б’ють безпілотниками, на фронті проблеми

Інформацію за 11 лютого дивіться за посиланням: Війна — день 718: окупанти намагаються оточити Авдіївку, у ЗСУ проблеми зі снарядами