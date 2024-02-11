Росіяни найняли 15 тисяч непальців на війну з Україною: ЗМІ розповіли, що з ними сталось

Після двох тижнів навчання відправляють на передову в Бахмут зі зброєю та базовим набором

Російська армія завербувала майже 15 000 непальців для участі у війні проти України. Багато з них повернулися травмованими, тоді, як дехто, так і не повернувся.

Про це повідомляє CNN. Видання зазначає, що один з непальських добровольців 37-річний Рамчандра Хадка нещодавно повернувся до Непалу після поранення на фронті в Україні.

Він розповів, що був свідком жахливих сцен і шкодує про своє рішення приєднатися до окупаційної армії в якості іноземного найманця. Непалець каже, що пішов до ворожої армії не заради задоволення.

"У мене не було жодних можливостей для роботи в Непалі. Але озираючись назад, це було неправильне рішення. Ми не думали, що нас так швидко відправлять на фронт і наскільки жахливою буде ситуація", — сказав Хадка.

Він прибув до Москви у вересні минулого року. Він каже, що після двох тижнів навчання його відправили на передову в Бахмут зі зброєю та базовим набором.

"У Бахмуті немає жодного сантиметра землі, який би не постраждав від бомб. Всі дерева, кущі, зелені насадження… їх усіх немає. Більшість будинків зруйновані. Ситуація там настільки жахлива, що хочеться плакати", — згадує він.

Хадка двічі був відряджений до Бахмута і провів там загалом один місяць. Під час другого відрядження він отримав кулю в стегно. Після того, як його врятували й відвезли на кілька сотень метрів від лінії фронту, в нього потрапили осколки касетної бомби.

За даними анонімних джерел CNN він є одним з 15 000 непальських чоловіків, які приєдналися до російської армії, після того, як російський уряд минулого року оголосив про вигідний пакет для іноземних бійців, які можуть приєднатися до збройних сил країни.

За даними Міністерства закордонних справ Непалу, четверо непальських бійців наразі утримуються в Україні як військовополонені.

В Центрі національного спротиву пояснили, як відбувається вербування іноземних студентів до лав росармії. За їх даними країна-агресор Росія створила організовану схему вербування іноземних студентів до свого війська. Іноземців заманюють високими зарплатами та "перспективами" військової служби.

Вербування студентів з-за кордону відбувається у московських вищих закладах освіти (російський університет дружби народів), де розміщено чимало реклами щодо "переваг" військової служби за контрактом.

"Куратори груп та російські студенти, що мають допомагати таким іноземцям в акліматизації, методом навіювання розповідають про фінансове забезпечення у ЗС РФ. Виявивши осіб, які мають фінансові проблеми чи гостру потребу у великих сумах коштів (оплат навчання, лікування тощо) вони їх скеровують у місцеві військкомати. Часто до таких студентів підсилають осіб, що викрадають у них наявні суми коштів аби створити почуття безвиході та відчаю", — йдеться в повідомленні.

Зокрема можуть вдаватись й до шантажу проти іноземних студентів. Підготовку проводять на території навчально-методичного центру військово-патріотичної підготовки "Авангард". Там же регулярно проводяться мілітарні вишколи для молоді 14-17 років.

В середньому там проходять підготовку близько 300 іноземних осіб. За походженням це здебільшого: китайці, непальці, узбеки, єгиптяни, молдовани, шриланкійці.

Окрім непальців на тимчасово окупованих територіях Донецької області були помічені найманці з Малайзії, яких Росія завербувала на війну проти України. Що цікаво, їх супроводжує перекладач, а також колишні "вагнерівці".

Країна-агресорка продовжує збирати найманців по всіх країнах світу для продовження загарбницької політики. У Центрі національного спротиву зазначили, що в складі Збройних сил РФ неодноразово були помічені кубинці, непальці, білоруси, серби й представники інших країн, де формально заборонено займатись найманством.

Додамо, що ЗСУ взяли в полон найманця з іншого кінця світу. Він прибув воювати за Росію із далекої африканської республіки Сьєрра-Леоне.

Африканця взяли в полон бійці 46-ої аеромобільної бригади. А сталося це під Мар’їнкою. Варто зазначити, що Сьєрра-Леоне від тієї Мар’їнки знаходиться практично на іншому кінці світу.