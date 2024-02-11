Россияне наняли 15 тысяч непальцев на войну с Украиной: СМИ рассказали, что с ними произошло

После двух недель обучение отправляют на передовую в Бахмут с оружием и базовым набором

Российская армия завербовала почти 15 000 непальцев для участия в войне против Украины. Многие вернулись травмированными, тогда как некоторые, так и не вернулись.

Об этом сообщает CNN. Издание отмечает, что один из непальских добровольцев 37-летний Рамчандра Хадка недавно вернулся в Непал после ранения на фронте в Украине.

Он рассказал, что был свидетелем ужасных сцен и сожалеет о своем решении присоединиться к оккупационной армии в качестве иностранного наемника. Непалец говорит, что пошел во вражескую армию не ради удовольствия.

"У меня не было никаких возможностей для работы в Непале. Но, оглядываясь назад, это было неправильное решение. Мы не думали, что нас так быстро отправят на фронт и насколько ужасной будет ситуация", — сказал Хадка.

Он прибыл в Москву в сентябре прошлого года. Он говорит, что после двух недель обучения его отправили на передовую в Бахмут с оружием и базовым набором.

"В Бахмуте нет ни одного сантиметра земли, который бы не пострадал от бомб. Все деревья, кусты, зеленые насаждения… их всех нет. Большинство домов разрушены. Ситуация там настолько ужасна, что хочется плакать", — вспоминает он.

Хадка дважды был откомандирован в Бахмут и провел там всего один месяц. Во время второй командировки он получил шар в бедро. После того, как его спасли и увезли на несколько сот метров от линии фронта, в него попали осколки кассетной бомбы.

По данным анонимных источников CNN, он является одним из 15 000 непальских мужчин, которые присоединились к российской армии, после того, как российское правительство в прошлом году объявило о выгодном пакете для иностранных бойцов, которые могут присоединиться к вооруженным силам страны.

По данным Министерства иностранных дел Непала, четверо непальских бойцов в настоящее время удерживаются в Украине как военнопленные.

В Центре национального сопротивления объяснили, как происходит вербовка иностранных студентов в ряды росармии. По их данным страна-агрессор Россия создала организованную схему вербовки иностранных студентов в свое войско. Иностранцев привлекают высокими зарплатами и "перспективами" военной службы.

Вербовка студентов из-за границы происходит в московских высших учебных заведениях (российский университет дружбы народов), где размещено немало рекламы по "преимуществам" военной службы по контракту.

"Кураторы групп и российские студенты, которые должны помогать таким иностранцам в акклиматизации, методом внушения рассказывают о финансовом обеспечении в ВС РФ. Обнаружив лиц, которые имеют финансовые проблемы или острую потребность в больших суммах средств (оплаты за обучение, лечение и т.д.) они их направляют в местные военкоматы. Часто к таким студентам посылают лиц, похищающих у них имеющиеся суммы средств, чтобы создать чувство безысходности и отчаяния", — говорится в сообщении.

В частности, могут прибегать и к шантажу против иностранных студентов. Подготовку проводят на территории учебно-методического центра военно-патриотической подготовки "Авангард". Там же регулярно проводятся военные учения для молодежи 14-17 лет.

В среднем там проходит подготовка около 300 иностранных лиц. По происхождению это в основном: китайцы, непальцы, узбеки, египтяне, молдаване, шриланкийцы.

Кроме непальцев на временно оккупированных территориях Донецкой области были замечены наемники из Малайзии, которых Россия завербовала на войну против Украины. Что интересно, их сопровождает переводчик, а также бывшие "вагнеровцы".

Страна-агрессор продолжает собирать наемников по всем странам мира для продолжения захватнической политики. В Центре национального сопротивления отметили, что в составе Вооруженных сил РФ неоднократно были отмечены кубинцы, непальцы, белорусы, сербы и представители других стран, где формально запрещено заниматься наемством.

Добавим, что ВСУ взяли в плен наемника из другого конца света. Он прибыл воевать за Россию из далекой африканской республики Сьерра-Леоне.

Африканца взяли в плен бойцы 46-й аэромобильной бригады. А случилось это под Марьинкой. Стоит отметить, что Сьерра-Леоне от Марьинки находится практически на другом конце света.