Своїх вже не вистачає: сирійців вербують до армії РФ за громадянство

Їх фактично продають на фронт

На війну в Україну російська влада почала відправляти біженців з арабських та африканських країн. Обманом вербувати людей на фронт їм допомагають посередники, які переправляли біженців до Європи через Росію та Білорусь.

Про це йдеться у розслідуванні "Нової газети". Найчастіше це земляки завербованих, пише видання.

Автор розслідування зауважив, що у сирійських та російських телеграм-каналах поширюються ролики з уродженцями Єгипту, Сирії, Сомалі та Індії у військовій формі, а також фото та відео російських паспортів, які їм видають. За його інформацією, всі паспорти сирійців, які він бачив, було видано в Якутії.

Відео з іноземцями у війсковій формі Росії

У розслідувані також зазначається, що у більшості випадків підготовка до фронту та отримання громадянства не займає навіть тиждень. При цьому не усім мігрантам повідомляють про те, що їх відправлять воювати на територію України.

Васим Аль Дімашки, який раніше вербував людей у ПВК Вагнер, наразі займається сирійцями. Він обіцяє, що вони приїдуть до Якутії охороняти золоті та алмазні копальні.

"Нам сказали: Якутія велика, людей там мало. Будете там сидіти гарнізоном, ніхто вас нікуди не пошле", — каже один з сирійців.

За даними видання, остання група новобранців, яку він відправив до Росії, нараховувала 40 людей. За кожного завербованого Вассім отримує близько 337 доларів, йдеться у розслідуванні.

Раніше "Телеграф" писав, що США готові передати Туреччині винищувачі F-35, але за однієї умови.