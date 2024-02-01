Опубліковано перші супутникові знімки з місця падіння Іл-76 під Бєлгородом

Літак залишив величезний слід

З'явилися перші супутникові кадри з місця падіння російського військово-транспортного літака Іл-76 під Бєлгородом. Фото за 31 січня показала компанія Planet Labs.

Знімки опублікувало видання "Схеми". Слід, який залишив літак при падінні, простягається приблизно на 500 метрів.

Як відомо, військово-транспортний літак Іл-76 впав у Бєлгородській області 24 січня, наступного дня СБУ розпочала розслідування у цій справі. Українські ЗМІ із посиланням на джерела повідомили, що повітряне судно перевозило ракети для ЗРК С-300. Водночас російська сторона заявила, що на борту знаходилися українські військовополонені в кількості 65 осіб.

Також в РФ раніше відмовилися від створення відкритої міжнародної комісії для розслідування падіння Іл-76. Щоб розібратися в причинах падіння літака, потрібно вивчити його уламки, "чорні ящики" та уважно обстежити місце авіакатастрофи. Проте представники Кремля заявили, що це виключено.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у ГУР прокоментували інформацію про українців на борту. За даними розвідки, прізвища, які розповсюджували пропагандисти, справді подавалися у списках на обмін.