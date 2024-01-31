Путін виступив із новою порцією брехні щодо аварії Іл-76

У Росії продовжують наполягати на своїй версії авіакатастрофи

Президент РФ Володимир Путін знову прокоментував падіння літака Іл-76 у Бєлгородській області. Він продовжує наполягати на тому, що на борту були українські військовополонені, а збили літак з американської системи ППО.

Про це російський диктатор заявив під час спілкування з росіянами у рамках передвиборчої кампанії. При цьому Росія не припинятиме обміну полоненими.

Путін припустив, що збиттям літака Україна нібито провокує Росію на "дії у відповідь". Також диктатор заявив, що Іл-76 був збитий нібито "американською системою Patriot".

"Іл-76 у Білгородській області був збитий американською системою Patriot, це встановила експертиза, Росія наполягає на міжнародному розслідуванні аварії літака", — сказав він.

Щодо пропорцій військовополонених, то, за словами російського президента, співвідношення військовополонених у РФ та України — приблизно 1 до 10. Кремль не припинятиме обміни військовополоненими з українською стороною.

Нагадаємо, що в РФ раніше відмовилися від створення відкритої міжнародної комісії для розслідування падіння Іл-76. Щоб розібратися в причинах падіння літака, потрібно вивчити його уламки, "чорні ящики" та уважно обстежити місце авіакатастрофи. Проте представники Кремля заявили, що це виключено.

Нагадаємо, що військово-транспортний літак Іл-76 впав у Бєлгородській області 24 січня, наступного дня СБУ розпочала розслідування у цій справі. Українські ЗМІ із посиланням на джерела повідомили, що повітряне судно перевозило ракети для ЗРК С-300. Водночас російська сторона заявила, що на борту знаходилися українські військовополонені в кількості 65 осіб.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у ГУР прокоментували інформацію про українців на борту. За даними розвідки, прізвища, які розповсюджували пропагандисти, справді подавалися у списках на обмін.